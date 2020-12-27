مقتل ثمانية وفقدان سبعة من متسلقي جبال جراء انهيار ثلجي في مرتفعات طهران

2020/12/27 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – لقي ثمانية من متسلقي الجبال حتفهم ولا يزال سبعة على الأقل في عداد المفقودين، بعد انهيار ثلجي وعواصف في مرتفعات طهران، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية السبت.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” عن مساعد عمليات الانقاذ والاغاثة في جمعية الهلال الأحمر محمد باقر محمدي أنّه “تم العثور على جثث […]

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