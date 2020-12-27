السيتي يهزم نيوكاسل بثنائية نظيفة في البريميرليغ

2020/12/27 | 01:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مركز حقوق يطالب النقل بإلغاء إجرائها بمنع شبكة الإعلام من دخول المرائبطالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير،اليوم السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،بتوجيه وزارة النقل بإلغاء إجرائها غير القانوني بمنع ملاكات شبكة الإعلام من دخول مرائب وزارة النقل .

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