منظمة الصحة العالمية تجدد تحذيراتها من

2020/12/27 | 01:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس منظمة الصحة العالمية، السبت، إن جائحة فيروس كورونا المستجد لن تكون الأزمة الوبائية الأخيرة في العالم، وإن محاولات تحسين صحة البشر "محكوم عليها بالفشل" دون التعامل مع التغير المناخي وشؤون الحيوانات.

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