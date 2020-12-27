لا إصابات بفيروس كورونا الجديد والصحة تلوّح بحظر التجوال

2020/12/27 | 02:21 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شيماء رشيد وحازم محمد حبيب

لوحت وزارة الصحة والبيئة بفرض حظر التجوال بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وبينما نفت تسجيل اصابات بها، اكدت ان لقاح فايزر فعال ضد كوفيد - 19 و- 20 .

بالتزامن مع ذلك، فرضت هيئة المنافذ الحدودية «قيودا صارمة» بحق الافراد والمسافرين من الدول التي ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأوضح الوزير حسن التميمي، ان «المستلزمات الخاصة بلقاح فايزر سيتم اعتمادها في العراق»، موضحا أن «الوزارة لديها أكثر من 140 سلسلة تبريد لحفظ اللقاح في بغداد والمحافظات».

واضاف أن «عملية نقل اللقاح تحتاج إلى جهود والى خبرات الشركات المصنعة»، مبيناً أن «الوزارة متواصلة بشكل يومي مع تلك الشركات من اجل ان تسير الامور بانسيابية عالية».



من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر: ان «العراق تعاقد بشكل رسمي مع شركة فايزر وستصل اول دفعة من جرعة اللقاح مطلع العام الجديد»، مشيرا الى ان «الجرعة الاولى سيصل تعدادها الى مليون ونصف المليون».



وذكر البدر ان «لقاح فايزر تم تأكيده بانه فعال ضد السلالتين كوفيد - 19 و- 20 »، موضحا ان «وزارة الصحة على تواصل مع منظمة الصحة العالمية بشأن اخر المستجدات بجميع ما يخص كورونا».



وبشأن حظر التجوال، اشار المتحدث باسم الوزارة لـ«الصباح» الى أن «فرض الحظر يعتمد على طبيعة المستجدات الوبائية»، مشيرا الى ان «اللجنة العليا للصحة والسلامة اتخذت مؤخرا اجراءات احترازية تحسبا لظهور إصابات بالسلالة الجديدة».



ونفى البدر «ظهور اي إصابة بالفيروس الجديد».



الى ذلك، افاد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي لـ«الصباح»، بان «الهيئة وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الاخيرة اغلقت جميع المنافذ الحدودية البرية ولمدة اسبوعين في اطار مواجهة السلالة الجديدة من وباء كورونا المستجد، كما اتخذت اجراءات مشددة وفرضت قيودا صارمة بحق الافراد والمسافرين في الدول التي ظهرت فيها السلالة الجديدة».



واشار الى ان «الهيئة ستفرض قيودا جديدة اضافية وفقا للمستجدات التي قد تطرأ مستقبلا والقرارات التي تصدر من الجهات الصحية العليا”، مؤكدا في الوقت ذاته، عدم شمول الحركة التجارية بقرار غلق المنافذ الحدودية البرية».



وسجل العراق امس السبت 836 إصابة بفيروس كورونا، في معدل هو الاقل منذ أشهر.

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