2020/12/27 | 02:21 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أحمد عبد ربه

تعتزم العتبة الحسينية المقدسة، افتتاح مركز الشفاء الأول من نوعه والخاص بعمليات غسيل الكلى بمنطقة باب القبلة في كربلاء.

وقال معاون رئيس قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى في العتبة أحمد رضا الخفاجي في بيان: إنه «بمتابعة وإشراف من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي سيتم افتتاح مركز الشفاء الخاص بغسيل الكلى يضم (10) أسرَّة حديثة ومتطورة، وبطاقة تزيد على (30) غسْلة في اليوم الواحد».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز متطوّر لغسيل الكلى في كربلاء) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز متطوّر لغسيل الكلى في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).