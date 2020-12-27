الجلوس على عرش - شجرة عيد الميلاد - ( 1 ) - اسماعيل شاكر الرفاعي

2020/12/27 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي الجلوس على عرش " شجرة عيد الميلاد " لا تهز الشجرة ، ولا ترم سيقانها بحجر من فوق ، ولا تخرب عشاً من أعشاشها ، وامنحها فرصة ان تقول ، وتعلم منها حسن الاستماع وهو الدرس المعرفي الاول الذي لا يمكن ان تتحول الى حامل معرفة وتدخل بنقاش مستفيض في الدرس الثاني : من غير ان تكون قد ادركت ان النقاش هو الطريق الى إيناع ثمرة المعرفة...الشجرة التي يلتف ساقها على نفسه مرات ومرات ، لكي توحي للرائي ......





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