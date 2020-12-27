الحرية للأمل - كريم محمد الجمال

2020/12/27 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كريم_محمد_الجمال أثارت القضية المعروفة إعلامياً بتحالف الأمل جدلاً واسعاً بين النخب السياسية فضلاً عن المتابعين للشأن السياسي في مصر، وذلك لأن الموقوفين والمتهمين فيها مجموعة من السياسيين والنشطاء المحسوبين علي المعارضة المدنية والمنتمين لأحزاب وكيانات قانونية ودستورية وأحدهم كان نائبا سابقا في البرلمان مثل الأستاذ زياد العليمي، صحفي مثل حسام مؤنس وأسماء اخري معروفة مثل الأستاذ هشام فؤاد وباقي زملائهم في القضية كل ......





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