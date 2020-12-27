2020/12/27 | 03:30 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "كتائب حزب الله" تهدد الكاظمي: لا تختبر صبرنا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/27 | 03:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كتائب حزب الله" تهدد الكاظمي: لا تختبر صبرنا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("كتائب حزب الله" تهدد الكاظمي: لا تختبر صبرنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).