ترامب: إجراءات الحجر أكثر ضررا من كورونا

2020/12/27 | 03:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأضرار الناجمة عن إجراءات الغلق في بلاده تفوق أضرار فيروس كورونا المستجد.

وكتب ترامب في تغريدة: "إجراءات الحجر في الولايات التي يديرها ديمقراطيون تدمر حياة العديد من الناس فعلا، وضررها يفوق الضرر الذي قد ينجم عن الفيروس الصيني ذاته".

وأضاف أن "حالات الإصابة في ولاية كاليفورنيا ارتفعت على الرغم من الغلق، ولكن فلوريدا وولايات أخرى لم تطبق الغلق وحالتها جيدة".

يذكر أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت السبت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 18 مليونا و730806، بزيادة 339235 حالة عن الإحصاء السابق.

المصدر: RT

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