2020/12/27 | 03:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحراق مخيم للاجئين السوريين في لبنان..والجيش يتدخل

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