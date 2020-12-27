الجزائر تحاكم

2020/12/27 | 05:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت السلطات القضائية الجزائرية بمحاكمة "مدام مايا"، سيدة الأعمال التي كانت تدعي بأنها "البنت الخفية" للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، والتي أدانتها محكمة ابتدائية قبل شهرين ونيف بتهم فساد مالي وحكمت عليها بالسجن 12 عاما.

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