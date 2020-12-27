ثلاثة قتلى بإطلاق نار في ولاية إيلينوي الأميركية

2020/12/27 | 06:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت السلطات في ولاية إيلينوي الأميركية بأن مسلحا فتح النار بداخل صالة للبولينغ، السبت، مرديا ثلاثة قتلى ومتسببا بثلاثة إصابات أخرى.

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