"سأريك كيف يكون العربي الحقيقي".. مسلم يتعرض للضرب في فرنسا لأنه احتفل بالميلاد

2020/12/27 | 07:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدّم شاب فرنسي مسلم والداه عنصران في الشرطة بشكوى قضائية بعد تعرّضه لضرب مبرّح في شرق البلاد لأنه نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ظهر فيها وهو يحتفل بعيد الميلاد، بحسب ما أفاد مصدر أمني السبت.

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