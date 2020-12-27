نينوى.. خطوات متقدمة لإعمار الجامع النوري والمنارة الحدباء

2020/12/27 | 07:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {نينوى: الفرات نيوز} انجزت منظمة "اليونسكو" مكتب العراق المرحلة الاولى من مشروع اعادة اعمار المسجد النوري والمنارة الحدباء مع كنيستي الساعة والطاهر في الموصل.

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