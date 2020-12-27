الخدمات النيابية: في 2021 المنتج الوطني أولاً وسعر الدولار سيحفز للاعتماد عليه

2020/12/27 | 07:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت لجنة الخدمات النيابية رفع شعار «المنتج الوطني أولاً» خلال العام المقبل، مبينة أن ارتفاع سعر صرف الدولار محفز للاعتماد على المنتج المحلي.

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