مايا دياب تنضم لقائمة الفنانين

2020/12/27 | 08:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تشكيكها بفعالية اللقاح وأمانه على متلقيه.

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