صحف الاحد تهتم بالخروقات الامنية في بغداد وجهود فرض هيبة الدولة .. وتأثير تشغيل سد اليسو على العراق

2020/12/27 | 08:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد ، السابع والعشرين من كانون الاول ، بالخروق الامنية في بغداد وجهود فرض هيبة الدولة ، اضافة الى تأثير تشغيل سد اليسو التركي على العراق ..وقضايا اخرى مختلفة .صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تحدثت عن خطط امنية محكمة استعدادا لاحتفالات اعياد رأس السنة الميلادية، ولملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون، و ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري لفرض هيبة الدولة.وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب بدر الزيادي، حسب الصحيفة :" ان الخروقات الامنية الاخيرة التي حدثت في بغداد تتطلب جهدا امنيا استثنائيا لتعزيز الامن والاستقرار ".واضاف الزيادي :" ان دور الاجهزة الامنية موجود، لكن يجب تفعيل الجهد الاستخباري لملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون"، مبينا :" ان هناك خططا امنية محكمة اعدت لبسط الامن في العاصمة بالتزامن مع احتفالات اعياد رأس السنة الميلادية، وكذلك على خلفية سقوط عدد من الصواريخ التي استهدفت المواطنين بالعاصمة".واوضح :" ان الخطط تتضمن انتشارا امنيا كثيفا، وتحريك القطعات الامنية والاجهزة الامنية وتوجيه القطعات الماسكة بأخذ اليقظة والحذر لقطع الطريق على من يريد ذهاب العراق الى الفوضى ".فيما نقلت / الزوراء / قول الخبير الستراتيجي احمد الشريفي:" ان المرحلة المقبلة فيها من الخطورة الشيء الكثير مما يستلزم ان يكون هناك ارتقاء لستراتيجيات ادارة الازمة امنيا، اي ان يصار الى تأمين جهد استخباري مميز وانتشار امني واستعدادات لرد فعل لاحتمالات ، منها ان تكون هناك نشاطات مشبوهة تهدد السلم الاهلي او في بعض المناطق قد تكون هناك عمليات مسلحة ".واضاف: " بما ان التوقعات تشير الى ان المرحلة القادمة ستعاني من حالة انتكاسة امنية فمن الضروري ان تكون هنالك ردود افعال حاضرة في الميدان".اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت مشاريع السدود التركية على نهر دجلة وتأثير تشغيل سد اليسو على العراق .وقالت الصحيفة :" اعربت وزارة الموارد المائية عن قلقها من مشروع الجاب الذي تعمل عليه الحكومة التركية على نهر دجلة ، مؤكدة ان تشغيل سد اليسو لا يؤثر على كميات المياه الواردة للعراق ".واشارت / الزمان / الى قول مستشار الوزارة عون ذياب :" ان هناك تفاهما تحقق مع الجانب التركي بشأن كميات المياه التي تصل الى العراق من خلال الاجتماع الذي عقد في شهر آب الماضي بين الجانبين عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة".واضاف :" ان الوزارة تعرب عن قلقها من اكمال تركيا مشاريعها على نهر دجلة والمخططة ضمن مشروع الجاب".ودعا ذياب الى :" التوصل لاتفاق ثنائي بشأن كميات المياه التي تصل الى الحدود العراقية التركية قبل انجاز هذه المشاريع".صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي واصلت متابعة مجريات الحوار مع وفد اقليم كردستان والنتائج التي توصل اليها .واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي: " هناك ايجابية في الحوار مع الوفد الكردي المفاوض ، وقد طالبنا الوفد بعرض البيانات لمعرفة مكامن الخلل بين الطرفين ".واضافت التميمي :" ان اقليم كردستان لا يمتلك اي موازنات، ولهذا طالبنا بضرورة اعداد موازنة وحسابات ختامية من قبل الاقليم ، فمن خلالها ستتم معرفة المخصص والمصروف الفعلي وكمية سعر النفط المصدر والمستخرج وعدد الموظفين والمتقاعدين".فيما نقلت الصحيفة قول القيادي في الجماعة الاسلامية ريبوار حمد :" ان حكومة الاقليم ارادت امتصاص غضب الشارع الكردي على تأخر صرف الرواتب ، والذي خرج بتظاهرات حاشدة ".واضاف انه :" ما تزال حكومة الاقليم ترفض تسليم النفط وعائدات المنافذ الحدودية، ولم توقع اي اتفاقية مع بغداد بهذا الخصوص، لانها تريد الاحتفاظ بكميات من النفط المصدر لحساباتها الخاصة"./ انتهى

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