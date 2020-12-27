المالية النيابية تكشف تفاصيل المحادثات مع الوفد الكوردي بشأن موازنة العام 2021

2020/12/27 | 08:16 - المصدر: NRT عربية

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الوفد الكوردي في بغداد

فوتو: ارشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت اللجنة المالية النيابية، أن إقليم كوردستان لا يمتلك أي موازنات، فيما كشفت عن كواليس الحوار مع الوفد الكوردي الذي زار بغداد خلال الأيام الماضية.

وقالت عضو اللجنة النائبة ماجدة التميمي، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 27 كانون الأول 2020، إن "هناك إيجابية في الحوار مع الوفد الكوردي المفاوض وقد طالبنا الوفد بعرض البيانات لمعرفة مكامن الخلل بين الطرفين".

وأضافت ان "اقليم كوردستان لا يمتلك أي موازنات، ولهذا طالبنا بضرورة إعداد موازنة وحسابات ختامية من قبل الإقليم فمن خلالها ستتم معرفة المخصص والمصروف الفعلي وكمية سعر النفط المصدر والمستخرج وعدد الموظفين والمتقاعدين".

من جانبه أفاد القيادي في الجماعة الإسلامية الكوردستانية ريبوار حمد، بان "حكومة الإقليم أرادت امتصاص غضب الشارع الكوردي على تأخر صرف الرواتب والذي خرج بتظاهرات حاشدة".

وأوضح انه "لا تزال حكومة الإقليم ترفض تسليم النفط وعائدات المنافذ الحدودية، ولم توقع أي اتفاقية مع بغداد بهذا الخصوص، لانها تريد الاحتفاظ بكميات من النفط المصدر لحساباتها الخاصة".

فيما نفى عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كوردستان، بهجت علي، ما تطرق اليه ريبوار حمد، حيث أكد ان "الإقليم توصل لاتفاقات عديدة والتزم بكامل شروط الحكومة الاتحادية وأبدى الاستعداد للمباشرة بتسليم النفط وعائدات المنافذ، وهناك أحزاب ونواب يريدون الطعن بحكومة الإقليم وتحريك الشارع ضدها".

وأشار إلى أن "حصة الإقليم من موازنة 2021 تم الاتفاق عليها، وننتظر إرسال رواتب الموظفين خلال الأيام المقبلة بعد التزام الإقليم بجميع الشروط".

وبين أن "من يثير عدم اتفاق الإقليم هدفه سياسي، لان وجود الوفد الكوردي في بغداد ولأكثر من أسبوعين كان من أجل حل جذري للمشكلات العالقة".

جدير بالذكر ان نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، والذي ترأس الوفد الكوردي إلى بغداد، قد أعلن في وقت سابق، عن توصل بغداد وأربيل لاتفاق بخصوص حصة الإقليم من موازنة 2021، وإرسال رواتب الموظفين في الإقليم.

ر.إ

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