2020/12/27 | 08:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

موقع حادثة إطلاق نار

فوتو: ارشيف

منذ 19 دقیقة

189 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت السلطات في ولاية إيلينوي الأميركية، الأحد، بأن مسلحا فتح النار داخل صالة للبولينغ، مساء أمس وقتل ثلاثة أشخاص وأصاب ثلاثة آخرين بجروح.

وقال رئيس شرطة مدينة روكفورد، دان أوشيا، في تصريحات لوسائل إعلام أميركية، اليوم، 27 كانون الأول 2020، إن "شخصا على ارتباط بالحادثة تم اعتقاله فورا في مركز دون كارتر لينز للبولينغ بعد إطلاق النار، فيما تعتقد السلطات بأن الهجوم عشوائي، ولا تتوفر معلوما إضافية بعد".

واوضح أوشيا، انه "لا يعتقد بأن أيا من عناصر الشرطة استخدم سلاحه على خلفية الحادثة".

ويأتي الحادث بعد يوم من تفجير سيارة في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، الذي أدى إلى إصابة ثلاثة أشخصا بجروح غير خطرة، وإحداث إضرار في عشرات المباني في مركز المدينة.

ولا تزال السلطات تحقق في الحادثة لمعرفة ملابساتها.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية أميركية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية أميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).