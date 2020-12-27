تسجيل 146 وفاة واكثر من 3000 إصابة جديدة بكورونا في فرنسا

2020/12/27 | 08:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الاحد، تسجيل 146 وفاة و3093 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

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