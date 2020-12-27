 الوائلي يشدد على ضرورة انشاء “قوات الكترونية” لكشف مواقع مختلقي “الارباك الأمني”

2020/12/27 | 08:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصشدد الخبير الأمني علي الوائلي، على ضرورة تأسيس قوات الكترونية خاصة لكشف مواقع مختلقي الدعايات والارباك الأمني في العراق، لافتا الى ان الكثير من الدعايات تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتخلق وضعا غير مستقر في الشارع العراقي.وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منصة لنشر الاخبار المفبركة وخاصة مايتعلق بالجانب الأمني، حيث يتم ارباك الشارع عن طريق الاخبار الكاذبة”.وأضاف ان “الجهات المسؤولة ينبغي ان تنشيء قوات الكترونية خاصة للوصول الى مواقع المروجين لتلك الاخبار والدخول الى حساباتهم والامكان التي تدار منها”.وبين ان “السفارة الأميركية وكذلك داعش الإرهابي هما ابرز المستفيدين من ارباك الشارع العراقي امنيا، في وقت يبثون فيه هكذا انباء من اجل تركيز الاهتمام الأمني في العاصمة، من اجل تنفيذ هجمات إرهابية او محاولة لتسلل عناصر إرهابية الى مناطق ومحافظات أخرى”.



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