2020/12/27 | 08:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد/المركز الخبري الوطني- قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عودة المرقنة قيودهم من طلبة المراحل المنتهية فقط في الجامعات الحكومية والأهلية ابتداء من السنة الدراسية 2003/2002 ولغاية 2009/2008 الى مقاعد الدراسة.وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي إن هيأة الرأي قررت السماح لطلبة المراحل المنتهية المرقنة قيودهم في الكليات والمعاهد في الدراستين الصباحية والمسائية ابتداء من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تصدر قرارا بعودة المرقنة قيودهم من طلبة المراحل المنتهية المركز الخبري الوطني.

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