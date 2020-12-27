2020/12/27 | 08:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ لوحت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، بفرض حظر التجوال بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا، فيما نفت تسجيل اصابات بها.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي، ان “العراق تعاقد بشكل رسمي مع شركة فايزر وستصل اول دفعة من جرعة اللقاح مطلع العام الجديد”، مشيرا الى ان “الجرعة الاولى سيصل تعدادها الى مليون ونصف المليون”.واضاف ان “لقاح فايزر تم تأكيده بانه فعال ضد السلالتين كوفيد – 19 و- 20″، موضحا ان “وزارة الصحة على تواصل مع منظمة الصحة العالمية بشأن اخر المستجدات بجميع ما يخص كورونا”.وبشأن حظر التجوال، اشار المتحدث باسم الوزارة الى أن “فرض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تلوح بفرض حظر للتجوال وتنفي تسجيل اصابات بالنوع الجديد من الفيروس عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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