العبادي ومتحدث باسم الصدر يبحثان اجراء انتخابات مبكرة

2020/12/27 | 08:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس "ائتلاف النصر" في العراق، حيدر العبادي، مع صلاح العبيدي، الناطق باسم زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، إجراء الانتخابات المبكرة....

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