«داعشي عراقي» جَنّدَ ابن نائب كويتي

2020/12/27 | 09:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت جريدة القبس الكويتية تفاصيل

التحقيقات جديدة ومثيرة في قضية

الداعشي العراقي ، حيث توصلت الأجهزة

الأمنية الكويتية إلى هويته ، الذي

تواصل مع المتهم الرئيسي وهو«ابن

النائب السابق»، وتبين أنه استعمل

ح

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