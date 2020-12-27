دراسة : البرتقال يساعد مرضى السكر على خفض نسبة الجلوكوز بالدم

2020/12/27 | 09:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة صادرة عن الاتحاد

الدولي للسكري (IDF) أن فاكهة البرتقال

تساعد مرضى السكر في خفض نسبة الجلوكوز

بالدم وفقا لما نشره موقع BOLDSKY وفي هذا

التقرير نتعرف على فوائد البرتقال على

مرضى السكر ك

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