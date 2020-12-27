رسائل أمريكية تحت مياه الخليج

2020/12/27 | 09:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي فاهم

تشهد منطقة الخليج حركة رسائل مسلحة تحت

الماء و فوق الماء و في السماء في هذه

الأيام مع أقتراب الذكرى السنوية

لحادثة أغتيال القائد الجنرال قاسم

سليماني و رفيقه الشهيد ابو مهدي

المهندس في

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