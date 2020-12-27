في ظل العقوبات الأميركية.. إيران تستغيث بالاقتصاد المحلي

2020/12/27 | 09:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمواجهة ما يقرب من ثلاثة أعوام من العقوبات الأميركية، تعيد قطاعات من الاقتصاد الإيراني تنظيمها في محاولة للاعتماد على الاقتصاد المحلي الضخم للبلاد.

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