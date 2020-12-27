قرار هام من وزارة التعليم بشأن طلبة المراحل المنتهية في الجامعات الحكومية والأهلية

2020/12/27 | 09:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، عودة المرقنة قيودهم من طلبة المراحل المنتهية فقط في الجامعات الحكومية والأهلية ابتداء من السنة الدراسية 2003/2002 ولغاية 2009/2008 إلى مقاعد الدراسة.

وقال الناطق باسم الوزارة حيدر العبودي، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (27 كانون الاول 2020)، إن "هيئة الرأي قررت السماح لطلبة المراحل المنتهية المرقنة قيودهم في الكليات والمعاهد في الدراستين الصباحية والمسائية ابتداء من السنة الدراسية 2003/2002 ولغاية 2009/2008 بالعودة الى الدراسة باستثناء المستفيدين من قرارات سابقة أو المرقنين بسبب الغش أو التزوير أو العقوبات الانضباطية".

وأضاف أن على "الطالب المشمول بالقرار تقديم طلب بالعودة الى الكلية أو المعهد في موعد لا يتجاوز أسبوعين ابتداء من يوم الأحد الموافق 2020/12/27".

وتابع أن "استلام طلبات عودة المرقنة قيودهم للسنوات 2009/2008 ولغاية السنة 2020/2019 يبقى مستمرا بنفس المدة المشار اليها".

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