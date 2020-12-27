فادي الشمري: الحكم الرشيد خصلة مفقودة في المنطقة

2020/12/27 | 09:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اوضح عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، فادي الشمري، اليوم الاحد، اللخصات والمانشيتات السياسية لقواعد الاشتباك في المنطقة والعالم.

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