أفريقيا الوسطى تجري انتخابات رئاسية وتشريعية تحت تهديد العنف

2020/12/27 | 09:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يتوجه الناخبون في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد في انتخابات رئاسية وتشريعية تجرى تحت تهديد العنف فيما تحاول الحكومة صد تقدم المتمردين.

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