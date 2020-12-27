التعليم تقرر عودة المرقنة قيودهم من طلبة المراحل المنتهية

2020/12/27 | 09:09 - المصدر: بغداد اليوم

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قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عودة المرقنة قيودهم من طلبة المراحل المنتهية فقط في الجامعات الحكومية والأهلية ابتداء من السنة الدراسية 2003/2002 ولغاية 2009/2008 الى مقاعد الدراسة.

وقال المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي إن هيأة الرأي قررت السماح لطلبة المراحل المنتهية المرقنة قيودهم في الكليات والمعاهد في الدراستين الصباحية والمسائية ابتداء من السنة الدراسية 2003/2002 ولغاية 2009/2008 بالعودة الى الدراسة باستثناء المستفيدين من قرارات سابقة أو المرقنين بسبب الغش أو التزوير أو العقوبات الانضباطية.

وأضاف أن على الطالب المشمول بالقرار تقديم طلب بالعودة الى الكلية أو المعهد في موعد لا يتجاوز أسبوعين ابتداء من يوم الأحد الموافق 2020/12/27.

وتابع أن استلام طلبات عودة المرقنة قيودهم للسنوات 2009/2008 ولغاية السنة 2020/2019 يبقى مستمرا بنفس المدة المشار اليها.

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