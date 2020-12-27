التعليم العالي تقرر عودة المرقنة قيودهم من طلبة المراحل المنتهية

2020/12/27 | 09:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عودة المرقنة قيودهم من طلبة المراحل المنتهية فقط في الجامعات الحكومية والاهلية ، ابتداء من السنة الدراسية 2003/2002 ولغاية 2009/2008 ، الى مقاعد الدراسة./ انتهى3

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