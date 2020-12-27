بالصور.. شباب يبادرون بمساعدة طفل تصدرت صورته مواقع التواصل الاجتماعي

2020/12/27 | 09:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / تصدرت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في محافظة ميسان صورة لطفل يبلغ من العمر مايقارب (13) عاما ، يفترش الارض في وقت متأخر من الليل وفي اجواء شديدة البرودة لبيع الوقود وتوفير لقمة العيش له ولعائلته .واثارت الصورة عطف المئات من المواطنين ، فبادرت مجموعة من الشباب بالذهاب الى مكان الطفل وقاموا بشراء الوقود باكمله وتقديم مساعدة مالية له وايصاله الى منزله ./انتهى

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