الثقافة: 80% من المواقع الأثرية في البلد متضررة

2020/12/27 | 09:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشفت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، الاحد، عن تضرر نحو 80 بالمئة من المواقع الاثرية في البلاد.وقال مدير عام دائرة الصيانة والحفاظ على الاثار في الوزارة اياد حسن عبد حمزة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “المواقع الاثرية الموجودة في عموم العراق كثيرة، بيد ان غالبيتها تضرر على مدى الاعوام السابقة”، مبينا أن “بعض الاضرار تسببت بها القوات الاميركية عند دخولها العراق العام 2003 واتخاذ بعضها كقواعد لهم”.وأضاف عبد حمزة، أن “الصيانات السابقة التي كان بعضها خاطئ، ما ادى الى مضاعفة الاضرار في تلك الموقع، مع قلة التخصيصات التي ادت الى عدم الاهتمام بتلك المواقع، فضلا عن العوامل المناخية من الامطار والرياح، ومن ثم احتلال عصابات “ داعش” الارهابية لعدد من المحافظات وتحطيم المواقع الاثرية قبل سرقة ونهب بعضها”.وتابع عبد حمزة ان “هناك خطة تعدها الدائرة مع المنظمات الدولية وبعض الدول العربية والاقليمية والعالمية لصيانة الاضرار التي لحقت بالمواقع الاثرية في البلاد، اذ ستراعي تلك الاعمال خصوصية الموقع الاثري والحفاظ عليه من التلاعب او الطمس والتأثيرات المناخية”.



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