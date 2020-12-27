التعليم تقرر إعفاء الناجحين في الدور التكميلي من الأجور الدراسية

2020/12/27 | 09:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، إعفاء الناجحين في الدور التكميلي للسنة 2020/2019 من الأجور الدراسية.وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت إعفاء الطلبة الناجحين في المحاولة الثانية من الدور التكميلي للسنة الدراسية 2020/2019 من الأجور الدراسية”.وأضاف البيان أن “ذلك يشمل الجامعات والكليات الحكومية والأهلية في الدراستين الصباحية والمسائية”.



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