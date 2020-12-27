لاعب يسجل 8 أهداف في لقاء واحد بالكويت

2020/12/27 | 09:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مباراة السالمية والتضامن في

الدوري الكويتي واقعة فريدة من نوعها،

بتسجيل أحد اللاعبين 8 أهداف دفعة واحدة.

وحقق السالمية فوزا كبيرا على التضامن

بنتيجة 9-1، في الجولة الـ15 من الدوري

الكويتي.





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