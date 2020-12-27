2020/12/27 | 09:31 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شهدت مباراة السالمية والتضامن في
الكويتي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب يسجل 8 أهداف في لقاء واحد بالكويت) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الدوري الكويتي واقعة فريدة من نوعها،
بتسجيل أحد اللاعبين 8 أهداف دفعة واحدة.
وحقق السالمية فوزا كبيرا على التضامن
بنتيجة 9-1، في الجولة الـ15 من الدوري
الكويتي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب يسجل 8 أهداف في لقاء واحد بالكويت) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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