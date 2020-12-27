1400 بحار محتجزون في عرض البحر.. الصين ترفض تفريغ حمولات الفحم الأسترالي

2020/12/27 | 09:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق مئات البحارة منذ أشهر على شواطئ الصين بسبب رفض بكين السماح للسفن بتفريغ حمولة الفحم الأسترالي، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

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