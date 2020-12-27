2020/12/27 | 09:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين النائب المستقل باسم خشان، ان الأحزاب غير جادة بإخراج القوات الأميركية من العراق رغم تصويت البرلمان على قرار الخروج، إضافة الى عدم اتخاذ قرار بمقاضاة الجانب الأميركية إزاء جريمة المطار.وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “الأحزاب غير جادة باتخاذ الإجراءات القضائية او الرد على جريمة الاغتيال الأميركي بحق قادة النصر”.وأضاف ان “ما ينتج عن تلك الأحزاب ماهو الا تصريحات للاستهلاك الاعلامي المحلي، في وقت يعيش فيه العراق مع اجهل حكومة مرت بتاريخه”.وبين ان “البرلمان صوت على اخراج القوات الأميركية، وقال كلمته، وجاء بحكومة وضع ضمن مشروعها تنفيذ قرار اخراج تلك القوات من البلاد لكن بالمحصلة فأن الجميع لازم الصمت بمن فيهم اكثر الأحزاب تشددا في هذه القضية”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خشان: الأحزاب غير جادة بإخراج القوات الأميركية ومقاضاة واشنطن إزاء جريمة المطار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خشان: الأحزاب غير جادة بإخراج القوات الأميركية ومقاضاة واشنطن إزاء جريمة المطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).