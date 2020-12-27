2020/12/27 | 09:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حصلت “الايام نيوز” اليوم الاحد، على وثيقة صادرة من رئاسة محكمة الكرخ الاتحادية تطالب بها رئاسة مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب خالد العبيدي على خلفية قضايا فساد عندما كان وزيرا للدفاع.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



محكمة استئناف الكرخ تطالب برفع الحصانة عن خالد العبيدي أولاً على الايام نيوز.

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