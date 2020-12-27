التعليم تقرر إعفاء الناجحين في الدور التكميلي للسنة 2020/2019 من الأجور الدراسية

2020/12/27 | 09:40 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعفاء الطلبة الناجحين في المحاولة الثانية من الدور التكميلي للسنة الدراسية 2020/2019 من الأجور الدراسية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية في الدراستين الصباحية والمسائية.

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