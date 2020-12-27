تسجيل 15 ألف حالة للعنف الأسري في العراق خلال 2020

2020/12/27 | 09:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن تسجيل 15 ألف حالة للعنف الاسري خلال العام الحالي، وتحدثت عن اهم الاسباب التي ادت الى تزايد هذه الحالات.

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