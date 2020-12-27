2020/12/27 | 09:40 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} افادت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، اليوم الاحد، بتضرر نحو 80 بالمئة من المواقع الاثرية في البلاد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة: 80% من المواقع الاثرية في البلاد متضررة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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