مصرع 8 متسلقين بانهيار ثلجي في جبال طهران

2020/12/27 | 09:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 8 من متسلقي الجبال حتفهم، ولايزال 7 على الأقل في عداد المفقودين، بعد انهيار ثلجي وعواصف في مرتفعات طهران، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن مساعد عمليات الإنقاذ والاغاثة في جمعية الهلال الأحمر محمد باقر محمدي، أنّه "تم العثور على جثث 8 من متسلقي الجبال الذين كانوا فقدوا في مرتفعات العاصمة" اعتبارا من الجمعة.

وأشار إلى أن أفراد 16 فريقا يواصلون "عمليات البحث من أجل العثور على باقي المفقودين" الذين كانوا ضحية "انهيار ثلجي وعواصف".

من جانبه، أعلن رئيس شرطة الوقاية بالعاصمة الايرانية طهران عن آخر تفاصيل حادثة الانهيار الثلجي التي شهدتها مرتفعات طهران قائلاً: لقد عثرت الوحدة الجبلية بشرطة الوقاية على 8 جثث.

وفي تصريح لوكالة مهر للأنباء أشار رئيس شرطة الوقاية بالعاصمة طهران العقيد "جليل موقوفه اي" إلى أخر تفاصيل حادثة الانهيار الثلجي والعاصفة الثلجية التي شهدها منتجع توجال الترفيهي في مرتفعات طهران، قائلاً: " توجه عدد كبير من المواطنين الى هذا المنتجع يوم أمس وكانوا يعتزمون استخدام منحدر التزلج ومحطة التلفريك رقم 7.

وأضاف: ان بعض الأشخاص الذين دخلوا المنتجع عبر دربند ودركه حوصروا في المحطة رقم 5 حيث تدخلت الشرطة على الفور وأخلت الحشود، لكن للأسف ضل أحد المتسلقين الذين سلكوا الطريق الخطأ على الطريق ووجدت الشرطة جثته المتجمدة في المحطة 5.

ومضى قائلاً: "فقد 6 أشخاص حياتهم في مجمع كلكجال، حيث تم نقل أحدهم يدوياً بينما تم استخدام المروحيات وطوافات الانقاذ لنقل الأشخاص الخمسة الاخرين".



وعثر على شخص اخر مصاب بشدة حيث تم نقله الى المراكز الطبية لكنه فارق الحياة نتيجة تعرضه لصدمة قوية في الدماغ.

وأكمل: "ثمة 5 أشخاص آخرين في عداد المفقودين وفقاً لأسرهم، وعمليات الإنقاذ جارية للعثور عليهم".



مضيفاً ان الضحايا الثمانية كانوا جميعاً رجالاً تجاوزت أعمارهم الخمسين عاماً، معرباً عن أمله في العثور على الخمسة المفقودين الاخرين على قيد الحياة.

PUKmedia وكالات‌

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