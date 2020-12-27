بالوثيقة.. القضاء يطلب رفع الحصانة عن وزير دفاع سابق ويطلبه للتحقيق

2020/12/27 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

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طالبت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، برفع الحصانة عن وزير الدفاع الأسبق والنائب الحالي، خالد العبيدي، للتحقيق معه حول تصرفه بالأسلحة التي كانت على متن طائرة الشحن التشيكية التي هبطت في مطار بغداد الدولي أبان فترة توليه منصب وزير الدفاع.

يتبع.....

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