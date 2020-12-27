صباح العكيلي : لابوادر لحد الان لتغيير وزاري مرتقب

2020/12/27 | 09:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن تحالف / سائرون / صباح العكيلي :" ان الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد بحاجة ماسة الى حلول جذرية تحمي المواطن وتعزز الايرادات".وقال العكيلي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان اعضاء البرلمان يأملون باستضافة وزير المالية ، خلال ايام ، والذي تعد استضافته مهمة جدا لاستيضاح الامور وفهم مايدور من خطوات مالية واقتصادية".واضاف :" ان الاستضافة حق الشعب وليس حق البرلمان ،وبالتالي ننتظر حضوره لتفسير مايحدث ".وعن مايدور حول التغيير الوزاري ، اوضح انه :" لاتفاصيل محددة ولا بوادر لحد الان للتغيير الوزاري " .وبرزت خلال الايام الماضية انباء عن تغيير وزاري مرتقب قد يشمل 5 وزارات لامتصاص غضب الشارع بعد الانخفاض المفاجئ لقيمة الدينار قياسا للعملات الاجنبية ، والذي ادى الى ارتفاع متسارع باسعار المواد كافة خاصة الاساسية منها./انتهى3

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