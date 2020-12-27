الملك سلمان يدعو قادة الخليج للمشاركة في اعمال القمة التي ستعقد في الرياض

2020/12/27 | 09:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك السعودية دعوة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في أعمال قمة المجلس التي ستعقد في الرياض في الخامس من كانون الثاني المقبل.واعلنت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , ان الملك سلمان بن عبدالعزيز كلف الأمين العام للمجلس نايف الحجرف بنقل الدعوات إلى قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في الرياض في الخامس من كانون الثاني المقبل ".وقال الحجرف في تصريح صحفي "تشرفت بتسليم دعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في الرياض في الخامس من كانون الثاني المقبل".وأكد الحجرف "أن انعقاد القمة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم دليل راسخ على الأهمية البالغة التي يوليها قادة دول المجلس لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وخلق آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل".وقال:" ان المجلس يدخل العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء و المشرق بإذن الله لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الستراتيجية مع الدول الصديقة ".من ناحيتها، أكدت الإمارات العربية المتحدة، حرصها على التسامح بين شعوب دول الخليج، وذلك في أول تعليق منها على دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالمشاركة في الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية"./انتهى2

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