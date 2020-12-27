2020/12/27 | 09:42 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الأحد 27 ديسمبر 2020 | 09:35 صباحاً

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بالوثيقة..



القضاء يعتزم مفاتحة البرلمان لرفع الحصانة عن النائب خالد العبيدي

بالوثيقة..



القضبالوثيقة..



القضاء يعتزم مفاتحة البرلمان لرفع الحصانة عن النائب خالد العبيدياء يعتزم مفاتحة البرلمان لرفع الحصانة عن النائب خالد العبيدي

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