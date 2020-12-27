الكويت: تفاصيل جديدة عن “خلية الأحداث”

2020/12/27 | 09:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة القبس الكويتية، تفاصيل جديدة عن خلية مكونة من مجموعة من الأحداث تابعة لتنظيم داعش في الكويت، وبحوزتهم أسلحة وذخائر.

وأفادت الصحيفة الكويتية، أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى هوية داعشي تواصل مع المتهم الرئيسي في القضية وهو ابن برلماني سابق، واتضح أنه استعمل حيلاً لإقناعه بالانضمام للتنظيم الإرهابي.

وقالت مصادر للصحيفة إن “الداعشي الذي تولى مهمة التجنيد عراقي الجنسية، ومن أخطر عناصر التنظيم في العراق، وهو مطلوب للسلطات الأمنية هناك”.

وكشفت التحقيقات عن تواصل الداعشي مع المتهم الرئيسي، ابن النائب السابق، لمدة شهرين متتاليين، واستدرجه خطوة بخطوة حتى أقنعه، وأحكم سيطرته العقلية والفكرية عليه، وأبلغه بأن قيادات التنظيم ستمده بكل ما يحتاجه من أموال، ليتمكن من تنفيذ أول عمل تفجيري داخل الكويت، ومن ثم سينتظر الوقت المحدد لدخول العراق للانضمام إلى عناصر التنظيم هناك.

وبحسب المصادر، فإن الداعشي العراقي طالب من الشاب الكويتي رسم علم داعش على كيس قمامة وتعليقه في غرفته، كما طالبه بشراء كميات كبيرة من الذخيرة على أن يرسل له مبلغاً مالياً عن طريق أحد محال الصرافة.

وخلال مراسلات بين الطرفين، طالب الداعشي من الحدث الكويتي بتجنيد أصدقائه المقربين منه لتكوين خلية في الكويت، تتولى تنفيذ عمليات تفجيرية، على أن يكون هو قائدها، والمحرك الرئيسي للخلية.

وبعد كشف الأجهزة الأمنية الكويتية عن هوية الداعشي، قامت بتزويد نظيرتها العراقية ببياناته وصورته إضافة إلى تسجيلات صوتية له، عثر عليها رجال الأمن في الأجهزة الإلكترونية المضبوطة مع المتهم الكويتي الرئيس.

وفي وقت سابق، أعلنت الداخلية الكويتية، ضبط عدد من الأحداث الذين يتواصلون مع تنظيم داعش ويحملون الفكر المتطرف، وعثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر كانوا ينوون استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف دور عبادة ومجمعات تجارية.

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