انجاز المرحلة الأولى من مشروع إعادة اعمار المنارة الحدباء

2020/12/27 | 09:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

انجزت منظمة “اليونسكو” مكتب العراق المرحلة الاولى من مشروع اعادة اعمار المسجد النوري والمنارة الحدباء مع كنيستي الساعة والطاهر في الموصل.

وقال مدير المشروع راكان العلاف في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، ان “المشروع ينفذ بمنحة من دولة الامارات العربية المتحدة بمبلغ 50 مليوناً و400 الف دولار على مرحلتين”، موضحا ان “المرحلة الاولى من المشروع تضمنت تهيئة المواقع ونصب كاميرات واجهزة المراقبة فضلا عن رفع الانقاض والمخلفات الحربية والعبوات الناسفة المزروعة بالمواقع وعزل وتصنيف الحجارة التاريخية عن الانقاض وخزنها مع توثيق القطع الاثرية وتصنيفها واكمال الدراسات التاريخية للمباني”.

وأضاف العلاف، “كما تضمنت المرحلة تدعيم الاجزاء المتبقية من الابنية الاثرية للحفاظ عليها والاعمال التكميلية الاخرى الخاصة بتهيئة المواقع”، مبينا ان “المرحلة الثانية تضمنت اعداد التصاميم النهائية والمباشرة بالاعمار بالمشاريع المذكورة حيث تم الاعلان عن مسابقة معمارية دولية لاعادة اعمار مجمع المسجد النوري والعمل جار بالتحضير لمرحلة الاعمار النهائي”.

واشار العلاف الى ان “العمل بالمشروع تم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة وديوان الوقف السني وديوان الوقف المسيحي وممثلي الكنائس”، لافتا الى ان “مدة الانجاز 5 سنوات”.



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